Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü

Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 9 arazöz, 45 personel, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmişti.

Sorgun Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan ve bir saatlik mücadeleyle büyümeden söndürülen yangında 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

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