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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 4 dönüm ormanlık alanın etkilendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:48
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 4 dönüm ormanlık alanın etkilendiği bildirildi.

        Sorgun Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan ve bir saatlik mücadeleyle büyümeden söndürülen yangında 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

        Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 9 arazöz, 45 personel, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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