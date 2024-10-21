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        Türkiye'den 9 ayda 114 ülkeye 1 milyar 160 milyon dolarlık meyve ihracatı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den 114 ülkeye yılın 9 ayında 1 milyar 160 milyon dolarlık meyve ihracatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:14
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        Türkiye'den 9 ayda 114 ülkeye 1 milyar 160 milyon dolarlık meyve ihracatı
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den 114 ülkeye yılın 9 ayında 1 milyar 160 milyon dolarlık meyve ihracatı yapıldı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ocak-eylül döneminde gerçekleşen 1 milyar 21 milyon 628 bin dolarlık meyve ihracatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 13,48 arttı.

        Bu dönemde en fazla 254 milyon 829 bin dolarla şeftali ihraç edildi.

        Şeftaliyi, 210 milyon 254 bin dolarla kiraz, 157 milyon 176 bin dolarla elma, 96 milyon 445 bin dolarla üzüm, 85 milyon 450 bin dolarla nar ve 80 milyon 480 bin dolarla incir takip etti.

        Geçen yıla oranla şeftalide yüzde 7,67, kirazda yüzde 1,05, elmada yüzde 38,61, üzümde ise yüzde 49,60 artış kaydedildi.

        Aynı dönemde Türkiye'den en fazla meyve ihracatı 361 milyon 631 bin dolarla Rusya'ya yapıldı. Rusya'yı 195 milyon 544 bin dolarla Almanya ve 147 milyon 698 bin dolarla Irak izledi.

        Irak'a bu yıl meyve ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200'lere varan artış yaşandı.

        - Kiraz ihracatının yaklaşık yarısı Batı Akdeniz'den

        Türkiye'nin meyve ihracatının yaklaşık yüzde 22'si Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin üye firmalarınca gerçekleştirildi.

        Batı Akdenizli firmalardan 74 ülkeye 254 milyon dolarlık meyve satışı yapıldı. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 227 milyon 64 bin dolar olan ihracat, bu yıl aynı dönemde yüzde 11,79 arttı.

        Bölgeden en fazla 90 milyon 951 bin dolarla kiraz ihraç edildi. Kirazda geçen yıla göre yüzde 7'lik artış yaşandı. Türkiye'nin kiraz ihracatına Batı Akdeniz'deki firmalar yüzde 43 katkı sağladı.

        Batı Akdeniz'in meyve ihracatında kirazın ardından elma, nar, şeftali, üzüm, incir, karpuz, kayısı, kavun ve erik, en fazla yurt dışı satışı yapılan ürünler arasında yer aldı.

        Bölgeden en fazla meyve ihraç edilen ülke ise 94 milyon 750 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı Rusya, Hindistan, Ukrayna ve İngiltere takip etti.

        - En fazla kiraz, elma ve nar ihraç ediliyor

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, son yıllarda ülke genelinde meyvenin hem üretiminde hem de ihracatında artış olduğunu söyledi.

        Bölgelerinin meyve üretiminde ve ihracatında önemli rol oynadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Hemen hemen tüm meyvelerde Türkiye'nin ihracatına yüzde 20'inin üzerinde katkı sağlıyoruz. En fazla kiraz, elma ve nar satışı var. Kiraz ihracatının yüzde 40'ından fazlası bölgemizden yapılıyor. Bölgemiz üretim konusunda da söz sahibi." dedi.

        Türkiye'nin kiraz üretiminde yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, yaklaşık 650 bin ton üretimin sadece 70-80 bin tonunun ihraç edilebildiğini, kiraz ihracatının daha da artabileceğini kaydetti.

        Bölgenin nar ve elmada da ülkenin ihtiyacına önemli katkı sunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Nar ve elmada üretimimiz yüksek. Özellikle kaliteli nar ihracatının büyük bir bölümü bölgemizden gerçekleştiriliyor, Türkiye ihracatının yüzde 25 seviyelerinde bir oranda bölgemizden ihraç ediliyor. Elmada da hem üretimde hem ihracatta ilk sıradayız. Isparta, elmada söz sahibi. Hindistan, en fazla ihraç yaptığımız ülkeler arasında ilk üçte yer alıyor. Elma burada etkin rol oynuyor." diye konuştu.

        Çavuşoğlu, bölge ve ülke ihracatının artması için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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