Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da forklifle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Serik ilçesinde forklift ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da forklifle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serik ilçesinde forklift ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Serik-Belkıs yolu Şeytan beleni mevkisinde Uğur Demirörs idaresindeki 07 YES 35 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yavuz İsa Mert idaresindeki forkliftle çarpıştı.

        Kazada araç içinde sıkışan Demirörs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Demirörs, ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Antalya'ya turizm eleştirisi
        Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Antalya'ya turizm eleştirisi
        Antalya'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Antalya'da 25 yıl 10 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da 25 yıl 10 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da aranan veya firari hükümlü 480 kişi yakalandı
        Antalya'da aranan veya firari hükümlü 480 kişi yakalandı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Maraş, KKTC'de alternatif turizm modeli oldu
        Maraş, KKTC'de alternatif turizm modeli oldu