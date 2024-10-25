Antalya'da forklifle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Serik ilçesinde forklift ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Serik ilçesinde forklift ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Serik-Belkıs yolu Şeytan beleni mevkisinde Uğur Demirörs idaresindeki 07 YES 35 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yavuz İsa Mert idaresindeki forkliftle çarpıştı.
Kazada araç içinde sıkışan Demirörs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Demirörs, ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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