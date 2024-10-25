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        Antalya'da 14. Kitap Fuarı açıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:13
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        Antalya'da 14. Kitap Fuarı açıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı" açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışına Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve onur konuğu olarak tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldı.

        Vali Şahin, törende yaptığı konuşmada, Ortaylı'nın üniversitede Türk İdare Tarihi dersinde hocası olduğunu söyledi.

        Ortaylı'nın kendilerine "İyi bir idareci mutlaka iyi bir okur olmalıdır." tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Şahin, "Ne olursanız olun, iyi bir okur olmanız lazım. İşte bu kitap fuarı bu işe yarar. Kitap fuarını 14 yıldır büyük bir emekle buralara taşıdığı için belediye yetkililerini tebrik ederim. Ellerinize sağlık. Devamı daha fazla gelişerek gelmeli, büyümeli." ifadelerini kullandı.

        Özdemir de Antalya Kitap Fuarı'nı bir kez daha kitapseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, fuarın 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevi ile Antalyalı yerel yazarlara ev sahipliği yapacağını aktardı.

        Prof. Dr. İlber Ortaylı ise bir memleketin en büyük zenginliğinin tarihi olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından etkinliğin açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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