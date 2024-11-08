Haluk Levent, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Sanatçı Haluk Levent, sahnede yaptığı konuşmada, Antalya'da bir bahçeden 3 portakal aldığını söyledi.

Festival kapsamında Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren sanatçı, "Anlasana", "Alışamadım" ve "Sevenler Ağlarmış" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da şarkıcı Haluk Levent, sevenleriyle bir araya geldi.

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