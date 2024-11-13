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        Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:12
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        Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Cumhuriyet Caddesi yakınındaki Serdengeçti Parkı'nda oturan Murat Karaca (61) cep telefonunu falezlere düşürdü. Falezlere inmeye çalışırken dengesini kaybeden Karaca, kayalıklara yuvarlanıp mahsur kaldı.

        Karaca'nın yardım sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri Karaca'ya ulaşıp sedye yardımıyla yukarı çıkardı.

        Hafif yaralı olarak kurtarılan Karaca, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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