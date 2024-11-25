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        Manavgat Çardak Topsurlar Göleti 2025'te su tutacak

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapımı devam eden Çardak Topsurlar Göleti'nin gövde dolgusunun tamamlandığı ve 2025'te su tutmaya başlayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:08 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:08
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        Manavgat Çardak Topsurlar Göleti 2025'te su tutacak
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapımı devam eden Çardak Topsurlar Göleti'nin gövde dolgusunun tamamlandığı ve 2025'te su tutmaya başlayacağı bildirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Manavgat Çardak Topsurlar Göleti'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, göleti bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını vurgulayarak, "İnşaatta dolusavak, konduvi ve gövde dolgusu tamamlanmıştır. Gövde oturmalarının tamamlanması akabinde ön yüz beton kaplaması çalışmalarına başlanacak. Göletimizde 2025 yılında su tutmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Balta, 4 bin 300 dekar araziye "can suyu" verecek göletin bölge tarımı için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

        Gölet sayesinde modern sulama ile tanışacak tarım alanlarında sulama maliyetlerinin düşeceğini, verimin de artacağını kaydeden Balta. "Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz geleneksel ürünlerin yanında tropikal muz, avokado gibi ürünleri de ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Antalyalı üreticiler, 2024 rakamlarıyla yılda yaklaşık 9 milyon lira daha fazla kazanacak." bilgisini paylaştı.

        Temelden yüksekliği 31,5 metre olarak projelendirilen Çardak Topsurlar Göleti, 2 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

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