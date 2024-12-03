AK Parti Milletvekili Çokal'dan Alanya'daki bozkurt heykelinin kaldırılmasına tepki

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Alanya ilçesinde bulunan Türk bayrağı tutan bozkurt heykelinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Çokal, yaptığı yazılı açıklamada, Alanya Belediyesince alınan bu kararla Türk milletinin tarihi ve kültürel değerlerinin yok sayıldığını belirtti.

Kararı eleştiren Çokal, "CHP belediyeciliğinde 'heykel' önemli bir yer tutmaktadır. Ancak konu bozkurt ve şanlı Türk bayrağı olunca anlaşılan bu önemli yer rafa kaldırılmış." ifadelerini kullandı.

CHP'nin simgesinde yer alan 6 oktan birinin milliyetçilik olduğunu hatırlatan Çokal, şunları kaydetti:

"Bu tutum CHP'nin kendi ilkeleriyle de çelişmektedir. CHP tarafından yönetilen bir belediyece alınan bu karar hemşehrilerimiz kadar, vatansever tüm milletimizi rahatsız etmiştir. Unutmayınız ki büyük Türk milleti, milli mücadele dönemi dahil, tarihin her zor döneminde gücünü tarihi ve kültürel değerlerinden almış, yine bu değerler sayesinde var olmuş ve ilelebet var olacaktır. Siz kabul etseniz de etmeseniz de bozkurt Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı ilk günden itibaren önemli bir değerdir ve bütün Türk dünyasını kapsamaktadır. Keza Alanya'mız da Türk milleti için çok önemli bir yere sahiptir. Bu iki değeri bugün hiç lüzumu yokken ve boş bir gerekçe ile birbirinden ayırabilirsiniz ancak milletimizin ve kıymetli Alanyalı hemşerilerimizin gönlünden asla."