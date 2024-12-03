Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Selahattin Altay
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter (Dk. 63 Doğukan Özkan), Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Thalisson (Dk. 46 Harun Toprak), Abdurrahim Dursun, Milosevic (Dk. 68 Petrusenko), Kaluzinski (Dk. 46 Bünyamin Balcı), Townsend, Emre Uzun, Van de Streek, Gaich (Dk. 46 Taha Osman Özmert)
Küçükçekmece Sinopspor: Onur Güney, Burak Can Alakuş, Özkan Zileli (Dk. 62 Burak Gürler), Bora Çuha, Ufuk Birdal, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 75 Mert Öztürk), Osman Boz, Osman Gümüş (Dk. 63 Sefer Kanıtemiz), Enes İslam İlkin (Dk. 85 Efe Can Baran), İliyaz Işık, Tugay Keleş (Dk. 62 Hazarhan Karaca)
Goller: Dk. 16 Gaich, Dk. 22 Emre Uzun, Dk. 54 Van de Streek, Dk. 90+1 Townsend (Onvo Antalyaspor), Dk. 52 Enes İslam İlkin (Küçükçekmece Sinopspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Abdurrahim Dursun (Onvo Antalyaspor), Dk. 48 Muhammed Rıdvan Özdemir (Küçükçekmece Sinopspor)
ANTALYA
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