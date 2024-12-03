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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:42 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:42
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Selahattin Altay

        Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter (Dk. 63 Doğukan Özkan), Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Thalisson (Dk. 46 Harun Toprak), Abdurrahim Dursun, Milosevic (Dk. 68 Petrusenko), Kaluzinski (Dk. 46 Bünyamin Balcı), Townsend, Emre Uzun, Van de Streek, Gaich (Dk. 46 Taha Osman Özmert)

        Küçükçekmece Sinopspor: Onur Güney, Burak Can Alakuş, Özkan Zileli (Dk. 62 Burak Gürler), Bora Çuha, Ufuk Birdal, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 75 Mert Öztürk), Osman Boz, Osman Gümüş (Dk. 63 Sefer Kanıtemiz), Enes İslam İlkin (Dk. 85 Efe Can Baran), İliyaz Işık, Tugay Keleş (Dk. 62 Hazarhan Karaca)

        Goller: Dk. 16 Gaich, Dk. 22 Emre Uzun, Dk. 54 Van de Streek, Dk. 90+1 Townsend (Onvo Antalyaspor), Dk. 52 Enes İslam İlkin (Küçükçekmece Sinopspor)

        Sarı kartlar: Dk. 60 Abdurrahim Dursun (Onvo Antalyaspor), Dk. 48 Muhammed Rıdvan Özdemir (Küçükçekmece Sinopspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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