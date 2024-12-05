Antalya'ya 11 ayda gelen İngiliz turistlerin sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

AYŞE YILDIZ - Antalya'da bu yılın 11 aylık döneminde 1 milyon 539 bin 929 İngiliz misafir ağırlanarak bu pazarda tüm zamanların rekoru kırıldı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Antalya'ya yılın 11 ayında gelen turistlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış kaydederek 16 milyon 606 bin 501 oldu.

Kentte Rusya ve Almanya'dan sonra en çok turist İngiltere'den geldi. 1 Ocak-30 Kasım döneminde 1 milyon 539 bin 929 İngiliz turistin tercih ettiği kentte bu ülkeden şu ana kadar gelen turistlerin sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

2022'nin 1 Ocak-30 Kasım döneminde 1 milyon 124 bin 384, 2023'ün aynı döneminde de 1 milyon 288 bin 263 İngiliz Antalya'yı tercih etti. Turizmde ilk rekorun kırıldığı 2019'da 12 ayda 719 bin 120 İngiliz'in geldiği Antalya'da 2023'te 1 milyon 318 bin 215 İngiliz misafir tatil yaptı.