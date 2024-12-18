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        Antalya'da Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi

        Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı dolayısıyla (Şeb-i Arus) Antalya'da anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:52
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        Antalya'da Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi
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        Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı dolayısıyla (Şeb-i Arus) Antalya'da anma programı düzenlendi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Konyalılar Federasyonu, Antalya Konyalılar Derneği, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Antalya Şubesi, Antalya Karamanlılar Kültür Derneği, Karaman Ayrancılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Antalya Çetmililer Derneği işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğun oldu.

        İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Tasavvuf Müziği Topluluğunun hazırladığı programda sema töreni, bestekar Hüseyin Fahrettin Dede'ye ait Acem-Aşiran Mevlevi Ayin-i Şerifi ve sema mukabelesi icra edildi.

        Katılımcı dernek temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz'e gecenin anısına semazen işlemeli cam tablo hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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