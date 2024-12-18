Antalya'da Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Konyalılar Federasyonu, Antalya Konyalılar Derneği, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Antalya Şubesi, Antalya Karamanlılar Kültür Derneği, Karaman Ayrancılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Antalya Çetmililer Derneği işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğun oldu.

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