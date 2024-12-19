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        Antalya'da hırsızlık zanlısı bir kişi tutuklandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hırsızlık şüphesiyle yakalanan bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:53
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        Antalya'da hırsızlık zanlısı bir kişi tutuklandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hırsızlık şüphesiyle yakalanan bir kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen, 4 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyalarının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

        Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen ve kaçakçılık suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Y. ekipler tarafından yakalandı.

        Şüphelinin motosikletinde yapılan aramada, bir miktar para ve altın ele geçirilip, sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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