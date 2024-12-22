3 Anadolu vaşağı, Antalya'daki bir yayla evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi

Karlı kaplı yolda sakin bir şekilde yürüyen ve evin etrafında dolanan 3 vaşak, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta ve 1650 metre yükseklikteki yaylada bulunan evin etrafında nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu vaşakları görüldü.

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