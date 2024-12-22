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        3 Anadolu vaşağı, Antalya'daki bir yayla evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Küllin Yaylası'nda 3 Anadolu vaşağının görüntüleri, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:13
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        3 Anadolu vaşağı, Antalya'daki bir yayla evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Küllin Yaylası'nda 3 Anadolu vaşağının görüntüleri, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İlçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta ve 1650 metre yükseklikteki yaylada bulunan evin etrafında nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu vaşakları görüldü.

        Karlı kaplı yolda sakin bir şekilde yürüyen ve evin etrafında dolanan 3 vaşak, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde vaşakların, bir süre sonra uzaklaştıkları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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