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        Antalya'da bebeği darbederek öldüren anne ile birlikte yaşadığı kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Antalya'da bir yaşındaki bebeği darbederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan anne ile birlikte yaşadığı kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:16
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        Antalya'da bebeği darbederek öldüren anne ile birlikte yaşadığı kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Antalya'da bir yaşındaki bebeği darbederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan anne ile birlikte yaşadığı kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Aygül Ç. ve Ahmet Ö. katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Son sözü sorulan sanık anne Aygül Ç, önceki savunmalarını yinelediğini, işitme engeli olduğu için kendini yeterince ifade edemediğini öne sürdü.

        Yazılı savunmasını mahkemeye sunan Aygül Ç, "Ben bebeğime bir şey yapmadım, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

        Sanık Ahmet Ö. ise olay günü çalıştığını, bebeğe bir şey yapmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan anne Aygül Ç'yü "altsoydan birini kasten öldürme", Ahmet Ö'yü ise "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, ayrıca sanıkların pişmanlık göstermemesi nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.

        - Olay

        Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde ikamet eden Aygül Ç, bir yaşındaki bebeği Toprak'ı 18 Temmuz 2023'te Aksu Semt Polikliniği'ne götürmüş ve kanepeden düştükten sonra rahatsızlandığını söylemişti. Vücudunda darptan kaynaklanan morlukların olduğu tespit edilen bebek, poliklinikteki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Bebeğin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından gözaltına alınan Aygül Ç. ve birlikte yaşadığı Ahmet Ö. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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