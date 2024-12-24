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        Sağanağın etkili olduğu Antalya'da belediye ekipleri önlem aldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanağın olumsuz etkilediği kentte önlemlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:34 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:53
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        Sağanağın etkili olduğu Antalya'da belediye ekipleri önlem aldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanağın olumsuz etkilediği kentte önlemlerini artırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentte ekipler vatandaşların mağdur olmaması için 833 personel, 487 araç ve iş makinesi ve 199 motopomp ile olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı merkez ve 19 ilçede tüm ekipleriyle görev yapıyor.

        İtfaiye ekipleri, 220 personel, 166 araç, 3 bot, 133 motopomp, 52 dalgıç pompa ile ihbarlara müdahale ediyor.

        Galeri
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        Galeri
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