Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahse kripto para altyapısı sağlayan siteler kullanılarak para transferleri yapılan kripto cüzdan adresleri incelendi. İncelemenin ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Antalya'da yasa dışı bahis için kripto para altyapısı sağlayan siteleri kullanarak para transferleri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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