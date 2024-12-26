Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak 2025 Cuma günü evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 20:38 Güncelleme: 26.12.2024 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak 2025 Cuma günü evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idman, salonda yenilenme egzersizleriyle başladı.

        Antrenman, sahada yapılan kondisyon koşularıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Kedi sandılar maymun çıktı!
        Kedi sandılar maymun çıktı!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Falezlerden denize düşen otomobil, mıknatısla aranıyor (3)
        Falezlerden denize düşen otomobil, mıknatısla aranıyor (3)
        Torosların en yüksek noktalarından biri olan Tahtalı Dağı karla kaplandı
        Torosların en yüksek noktalarından biri olan Tahtalı Dağı karla kaplandı
        Akdeniz Üniversitesinde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi
        Akdeniz Üniversitesinde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi
        Kaş-Fethiye kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı
        Kaş-Fethiye kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı
        Otobüsle gönderilen koliden beslenmesi yasak maymun çıktı
        Otobüsle gönderilen koliden beslenmesi yasak maymun çıktı
        Antalya Düşünce Platformu üyeleri, "iklim değişikliği" konusunda bilgilendi...
        Antalya Düşünce Platformu üyeleri, "iklim değişikliği" konusunda bilgilendi...