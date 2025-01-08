Demre'de hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapıldı

Demre Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara ilişkin aşılama ve destekleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, yaptığı açıklamada, ilçede 22 bin 961 küçükbaş, 369 büyükbaş hayvan bulunduğu bilgisini verdi.

Işık, 2024 yılında müdürlük veterinerlerince 700 kuduz aşısı, 3800 küçükbaş brucella aşısı, 7800 koyun ve keçi veba aşısı, 60 büyükbaş brucella aşısı, 460 LSD aşısı, 1050 şap aşısı, 5600 doz da anthrax aşısı yapıldığını kaydetti.