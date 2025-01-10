Finike'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Etkinlik kapsamında öğrencilere genel trafik kuralları, okul servislerine biniş ve iniş kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, trafikte görünürlük, saygı ve kurallara uyum, yaya ve okul geçişlerinde doğru hareket konularında bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.