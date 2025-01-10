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        Finike'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:34
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        Finike'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Finike İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Hasyurt Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik trafik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

        Etkinlik kapsamında öğrencilere genel trafik kuralları, okul servislerine biniş ve iniş kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, trafikte görünürlük, saygı ve kurallara uyum, yaya ve okul geçişlerinde doğru hareket konularında bilgiler verildi.

        Bilgilendirmenin ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.

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