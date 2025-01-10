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        TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı:

        TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin istikrarı için herkesin atılan olumlu adımları desteklemesi gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 19:44 Güncelleme: 10.01.2025 - 20:04
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        TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı:
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        TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin istikrarı için herkesin atılan olumlu adımları desteklemesi gerektiğini bildirdi.

        Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Bisiklet Dağıtım Programı'na katılıp ardından Payallar Devlet Hastanesi ve Hükümet Konağı şantiyelerini inceledi.

        Çavuşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'ya 5 bin kapasiteli uluslararası standartlarda bir kapalı spor salonunu kazandıracaklarını söyledi.

        Mahmutlar Mahallesi için de bir spor salonu inşa edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, Alanya'nın olimpik yüzme havuzu yenileneceği bilgisini verdi.

        Çavuşoğlu, spor lisesinin bulunduğu bölgeye bir yüzme havuzu yapacaklarını aktararak, ilçede sağlıktan eğitime, ulaşımdan doğalgaz çalışmalarına kadar birçok alanda yatırımlar yapılacağını ifade etti.

        Suriye'de zalim Esed rejiminin yıkıldığını ve ülke için yeni bir imkan doğduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu fırsat iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Daha önce Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı yatırımlar ve sağladığı imkanlar sayesinde 700 bine yakın Suriyeli gönüllü bir şekilde dönmüştü. Esed rejimi yıkıldıktan sonra bu dönüş daha da hızlandı." dedi.

        Çavuşoğlu, insanların dönebilmesi için de Suriye'nin imarı ve inşası konusunda uluslararası toplumun duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu gündeme getirdi. İçeride kriz olduğu için ülkenin geleceği konusunda herkes endişe duyuyordu. Özellikle batılı ülkeler, ülkenin yeniden inşası konusunda biraz çekimser davranıyordu ama şimdi bir fırsat var, Suriye'nin istikrarı için herkesin atılan olumlu adımları desteklemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Mevlüt Çavuşoğlu, dönen insanların elektrik, su, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçların karşılanması, Suriye'nin yeniden inşası için de fonların ayrılması gerektiğini kaydetti.

        İnsani konularda çok hassas bir ülke ve millet olduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

        "Sadece batılı ülkelerden medet beklememek lazım. Onların farklı çıkarları planları olabilir ama özellikle Körfez ülkeleri, Arap dünyası ve İslam dünyası olarak bu duyarlılığı herkesten daha fazla göstermemiz gerekiyor. Suriye'nin istikrarı, güvenliği, sınır ve toprak bütünlüğü Türkiye içinde son derece önemlidir, hassastır. Türkiye bu doğrultuda her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sağ duyulu şekilde adımlarını atacaktır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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