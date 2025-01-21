Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 18 şüpheli yakalandı

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda,"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 11 şüpheliye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 4 tabanca, 4 şarjör, 667 fişek, 70 bin makaron, 3 bin 535 litre kaçak içki, 670 paket kaçak sigara, 276 elektronik sigara ile 385 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ayrıca aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 firari hükümlü de cezaevine teslim edildi.