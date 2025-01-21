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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 18 şüpheli yakalandı

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:43
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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 18 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda,"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 11 şüpheliye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda, 4 tabanca, 4 şarjör, 667 fişek, 70 bin makaron, 3 bin 535 litre kaçak içki, 670 paket kaçak sigara, 276 elektronik sigara ile 385 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Ayrıca aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 firari hükümlü de cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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