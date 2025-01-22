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        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

        Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:47
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        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir haftada kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan yakalanan 32 şüpheliden 17'si tutuklandı, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 201 şüpheli yakalandı.

        Uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 22 şüpheli gözaltına alınarak bunlardan 15'i cezaevine teslim edildi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 11 kilo 100 gram skunk, 4 kilo 226 gram esrar, 3 kilo 119 gram eroin, 2 kilo 59 gram metamfetamin, 310 uyuşturucu hap, 248 A4 maddesi, 61 gram kokain, 18 kök kenevir, 8 hassas terazi, 1 tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

        Öte yandan, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 14 oturumda 424 katılımcıya uyuşturucuyla mücadele konulu eğitim verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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