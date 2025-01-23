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        Antalya'da eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet, kaçmasına yardım eden kişinin ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:21
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        Antalya'da eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet, kaçmasına yardım eden kişinin ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

        Fadim Temirhanoğulları'nın (52) silahla öldürülmesine ilişkin tutuklanan kocası Savaş Temirhanoğulları (48) hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme", araçla kaçmasına yardım eden tutuksuz sanık F.İ. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme" suçlarından hazırlanan iddianame Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanık Temirhanoğulları'nın, diğer sanık F.İ'nin kullandığı 07 ETZ 17 plakalı araçla boşanma aşamasındaki eşinin evine gittiği ve ruhsatsız tabancasıyla maktulü 5 yerinden vurarak öldürdüğü belirtildi.

        Sanığın olayın ardından F.İ'nin kullandığı araçla olay yerinden kaçtığı kaydedilen iddianamede, ayrıca maktulün daha önce eşi tarafından ölümle tehdit edildiğine dair iki kez şikayette bulunduğu bilgisine de yer verildi.

        Sanık Temirhanoğulları'nın boşanma aşamasındaki eşini, aralarında aldatma nedeniyle çıkan tartışması sonucu öldürdüğü ifadesi de iddianame yer aldı.

        İddianamede, sanıklar Savaş Temirhanoğulları'nın ağırlaştırılmış müebbet, İnal'ın ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        - Olay

        Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.

        Polis ekipleri, katil zanlısı eşi Savaş Temirhanoğulları ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen F.İ'yi Korkuteli ilçesinde gözaltına almıştı. Temirhanoğlu tutuklanmış, F.İ. ise serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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