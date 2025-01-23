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        Antalya'da kick boks şampiyonasında çıkan kavgada 4 hakem yaralandı

        Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda çıkan kavgada 4 hakem yaralandı, olaya karıştıklarını belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 21:53 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:53
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        Antalya'da kick boks şampiyonasında çıkan kavgada 4 hakem yaralandı
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        Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda çıkan kavgada 4 hakem yaralandı, olaya karıştıklarını belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

        Antalya Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın ikinci gününde bir müsabakanın ardından kavga çıktı. Antrenör ve sporcuların da karıştığı kavgada darbedilen 4 hakem yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kick Boks Federasyonu Akdeniz Bölge Başkanı Muhsin Türk, olay nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, "Müsabakada maçı kaybeden bir antrenör sahaya girerek hakemimize yumruk atıyor. Sonrasında antrenöre ait spor kulübünün diğer sporcuları da yan hakemlerimize saldırıyor. Güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle şampiyonamız kaldığı yerden devam ediyor." diye konuştu.

        Saldırıya uğrayan 4 hakemin hastanede tedavilerinin sürdüğünü kaydeden Türk, "Hakemlerin çeşitli yerlerinde kırıklar var. Polis, olayla ilgili antrenör ve 4 sporcusunu gözaltına aldı." bilgisini verdi.

        Antalya'da, 73 ilden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla süren şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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