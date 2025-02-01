"Bisiklet Grand Prix Antalya" Alanya'da yapıldı

Sporcuların Alanya Gazipaşa etabında 142 kilometre pedal çevirdiğini anlatan Özkırmızı, "Sezonun ilk yarışına 11 takımdan 77 sporcu katıldı. Bundan sonraki yarışmalarda sporcu sayısı artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yarış serisi, yarın gerçekleşecek International Kleopatra Criteryum yarışı ile devam edecek.

Yarış sonunda sporculara madalyalarını Antalya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Alanya Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Kural verdi. Ayrıca şampiyon sporcuya hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar anısına 'Mavi Mayo' ödülü verildi.

Yarışlarda Errenganu Cycling Takımı'ndan Hamdan Wan Abdul Rahman birinci, Konya Büyükşehir Belediyesi Kulübü'nden Ramazan Yılmaz ikinci ve CNC Cycling Takımı'ndan Emre Kaplan üçüncü oldu.

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