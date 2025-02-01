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        "Bisiklet Grand Prix Antalya" Alanya'da yapıldı

        Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin ilki Grand Prix Antalya, Alanya'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:52
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        "Bisiklet Grand Prix Antalya" Alanya'da yapıldı
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        Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin ilki Grand Prix Antalya, Alanya'da yapıldı.

        Fraport TAV Antalya Havalimanı ana sponsorluğundaki yarışlara Türkiye'ni yanı sıra Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden 11 takımla 77 sporcu katıldı.

        Alanya-Gazipaşa etabında 142 kilometre pedal çeviren sporcular, Milli Egemenlik Stadı önünde yarışı tamamladı.

        Yarışlarda Errenganu Cycling Takımı'ndan Hamdan Wan Abdul Rahman birinci, Konya Büyükşehir Belediyesi Kulübü'nden Ramazan Yılmaz ikinci ve CNC Cycling Takımı'ndan Emre Kaplan üçüncü oldu.

        Yarış sonunda sporculara madalyalarını Antalya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Alanya Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Kural verdi. Ayrıca şampiyon sporcuya hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar anısına 'Mavi Mayo' ödülü verildi.

        Yarış serisi, yarın gerçekleşecek International Kleopatra Criteryum yarışı ile devam edecek.

        Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, yaptığı açıklamada, Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin ilkinin Alanya'da gerçekleştirildiğini söyledi.

        Sporcuların Alanya Gazipaşa etabında 142 kilometre pedal çevirdiğini anlatan Özkırmızı, "Sezonun ilk yarışına 11 takımdan 77 sporcu katıldı. Bundan sonraki yarışmalarda sporcu sayısı artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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