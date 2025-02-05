Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Şehir Hastanesinde ilk kemik iliği nakli yapıldı

        Antalya Şehir Hastanesinin "Kemik İliği Transplantasyon Merkezi"nde ilk kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Şehir Hastanesinde ilk kemik iliği nakli yapıldı
        ABONE OL

        Antalya Şehir Hastanesinin "Kemik İliği Transplantasyon Merkezi"nde ilk kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

        Kentte ikamet eden 57 yaşındaki Bayram Yeter'e, yaklaşık bir yıl önce lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konuldu.

        Antalya Şehir Hastanesinde kısa süre önce hizmete giren kemik iliği merkezine başvuran Yeter'e kendi kök hücresinden kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

        Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Mesut Göçer, AA muhabirine, Antalya Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan 10 yataklı kemik iliği merkezinin, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılıp kısa süre önce hizmet vermeye başladığını söyledi.

        Agresif lenfoma teşhisi konulan Yeter'in merkezin ilk hastası olduğunu belirten Göçer, "Merkezimizde ilk hastamızın tedavisine başladık. İlk tanı sonrası uygulanan kemoterapilerle hastalık kontrol altına alındı ancak erken dönemde nüksetti. Bunun üzerine kliniğimize başvurdu ve yeniden tedavi sürecine alındı. Hastalığın tekrarlamaması için kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi." dedi.

        Açılışından bir ay sonra merkezde ilk nakli yaptıklarını dile getiren Göçer, "Hastamızın kemoterapi sonrası kök hücrelerini toplayıp dondurduk. Tedavisi tamamlandıktan ve tam yanıt alındıktan sonra bugün kök hücrelerini kendisine geri verdik. Verdiğimiz hücrelerin yaklaşık 10-12 gün içinde kemik iliğine yerleşmesini bekliyoruz. Hastamızı, kendi hücreleri yeniden aktif hale geldikten sonra 15-20 gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi...
        GÜNCELLEME - Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi...
        Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 9'u ağır, 28 yaralı (2)
        Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 9'u ağır, 28 yaralı (2)
        Buzdolabında yaban keçisi ve geyik eti bulunan kişiye 379 bin 507 lira ceza...
        Buzdolabında yaban keçisi ve geyik eti bulunan kişiye 379 bin 507 lira ceza...
        Suç örgütü davasında 4 sanığa 'nitelikli yağma'dan ceza
        Suç örgütü davasında 4 sanığa 'nitelikli yağma'dan ceza
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
        Japon heyet, Antalya'daki tarım alanlarını inceledi
        Japon heyet, Antalya'daki tarım alanlarını inceledi