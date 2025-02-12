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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada ekipler tarafından operasyonlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:03 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:12
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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi
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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada ekipler tarafından operasyonlar düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık suçundan 22 şüpheliye işlem yapılırken bunlardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Tarihi eser kaçakçılığı suçundan 1 şüpheliye işlem yapıldı, 21 kaçak tarihi eser ve sikkeye el konuldu.

        5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 14 şüpheliye adli işlem yapıldı, 1'i tutuklandı.

        Yapılan aramalarda, 217 bin 266 şişe kaçak içki, 10 bin 220 dolu makaron, 2 bin 794 litre kaçak içki, 168 kaçak elektronik sigara likidi, 56 kaçak sigara ile 8 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Ayrıca aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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