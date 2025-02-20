Dalış yapan profesör su altında bulduğu uçurtmayı akıntıda yüzdürdü

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış sırasında su altında bulduğu uçurtmayı akıntıda yüzdürerek çocukluk günlerini yad etti.

Gökoğlu, Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi öğrencilerle Konyaaltı Sahili'nden dalış yaptı. Su altındaki incelemelerinin ardından dönüşe geçen ekip, denizin dibinde uçurtma olduğunu fark etti.

Denizin metrelerce altındaki uçurtmayı bir süre akıntıya karşı yüzdüren Gökoğlu, sahile çıkardığı uçurtmayı çocuğa hediye etti. Emir ismindeki çocuk da uçurtmayı uçurarak, sevinç yaşadı. Bu anlar, su altı ve su üstü kameralarıyla kaydedildi.

Prof. Dr. Gökoğlu AA muhabirine, kuzey yönlü rüzgarlardan dolayı su altının berrak, görüşün iyi olduğunu söyledi.

Su altında birçok canlıyı yakından görme fırsatı yakaladıklarını belirten Gökoğlu, dipteki atıkları kıyıya çıkararak, çöpe attıklarını ifade etti.

Güzel bir anı da yaşadığını anlatan Gökoğlu, "Dönüşe geçtiğimizde bir uçurtma bulduk. İlginç bir anı oldu. Uçurtmayı akıntıya karşı uçurduk. Sonra da uçurtmayı karaya çıkararak bir çocuğa hediye ettik. Bizim çocukluğumuzda böyle uçurtmalarımız olmadı, kendimiz yapar, uçururduk." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi, Ziraat fakültesi son sınıf öğrencisi Furkan Çeltik de akıntı sayesinde uçurtmanın gökyüzündeymiş gibi sürüklendiğini, eğlenceli anlar yaşadıklarını belirtti.