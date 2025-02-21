Turizmde en çok karşılaşılan şikayetler tur iptali ve vaatlerin yerine getirilmemesi

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, turizmle ilgili en çok karşılaştıkları şikayetlerin tur iptali ve ilanlardaki vaatlerin yerine getirilmemesi olduğunu belirterek, denetimlerde bu tür olumsuzlukları tespit edilen firmaların ağır cezalarla karşı karşıya kalabildiği uyarısında bulundu.

Dilber, 3. TÜRSAB Turizm Kongresi'ne katılmak için geldiği Antalya'da AA muhabirine, geçen yılki 755 bin civarındaki şikayetin 11 bininin turizm sektörünü ilgilendirdiğini söyledi.

Bu oranın diğer sektörlere göre çok yüksek olmadığını vurgulayan Dilber, bu oranı daha da aşağıya düşürmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Turizm sektöründe ağırlıklı olarak tur iptalleri ve vaatlerin gerçeği yansıtmaması şikayetlerini aldıklarına dikkati çeken Dilber, şöyle devam etti:

"En çok karşılaştığımız şikayetler turun başlamasına kısa bir süre kala iptal edilmesi ve turla ilgili verilen ilanlarda söylenenlerin yerine getirilmemesi. 'İnternetten baktım, şöyle hizmetleri vardı ya da denize sıfır gibi gözüküyordu, gittim otelde böyle bir durum yoktu. Sözleşmede belirtilen hizmetler yerine getirilemedi.' şeklinde ya da hizmetteki birtakım kusurlarla ilgili şikayetler geliyor."

Dilber, turizm sektörünün ülke için önemli olduğunu hatırlatarak, firmaların daha dikkatli adım atmaları gerektiğini kaydetti.

Şikayetlerin denetime dönüştüğünü ve firmanın haksız bulunması durumunda sonuçlarının çok ağır olduğunu belirten Dilber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldatıcı reklamla ilgili bir durum oluştuysa ve o reklam dijital mecrada yapıldıysa 860 bin lira civarında alt sınır olmak üzere cezası var. Reklam Kurulu bunun 10 katını da uygulayabiliyor. Bir paket tur denetiminde ise vatandaş paket tur satın almışsa, burada sözleşmesel eksiklik tespit edildiyse satılan tur sayısı çarpı 3 bin 166 lira. Bu da milyonlarca liralık bir sonuç doğurabiliyor. Bunlara dikkat edilmezse firmayı ciddi anlamda zora sokacak sonuçlar çıkabiliyor. Bu konuda uyarıda bulunuyoruz, ne vatandaş ne de firma sıkıntı yaşasın."