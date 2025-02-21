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        Fırtınada yelkeni yırtılan teknedeki 2 kişiyi, tanker personeli kurtardı

        ANTALYAKörfezi girişinde fırtınada yelkeni yırtılan teknede mahsur kalan 2 kişi, yardım çağrısı sonrası gelen tankerin personeli tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:40
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        Fırtınada yelkeni yırtılan teknedeki 2 kişiyi, tanker personeli kurtardı
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        ANTALYAKörfezi girişinde fırtınada yelkeni yırtılan teknede mahsur kalan 2 kişi, yardım çağrısı sonrası gelen tankerin personeli tarafından kurtarıldı.

        İstanbul- Mersin transferi yapan teknenin yelkeni, gece saatlerinde Antalya Körfezi girişinde fırtına nedeniyle yırtıldı. Dümen ve motor yeteneklerini yitiren yelkenliden yapılan yardım çağrısı sonrası yakınlarda bulunan Türkiye bandıralı 'T. Caroline' adlı 131 metrelik tanker, bölgeye gitti. Tanker personeli tarafından kurtarılan teknedeki 2 kişi, daha sonra Antalya Limanı'na bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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