Fırtınada yelkeni yırtılan teknedeki 2 kişiyi, tanker personeli kurtardı

İstanbul- Mersin transferi yapan teknenin yelkeni, gece saatlerinde Antalya Körfezi girişinde fırtına nedeniyle yırtıldı. Dümen ve motor yeteneklerini yitiren yelkenliden yapılan yardım çağrısı sonrası yakınlarda bulunan Türkiye bandıralı 'T. Caroline' adlı 131 metrelik tanker, bölgeye gitti. Tanker personeli tarafından kurtarılan teknedeki 2 kişi, daha sonra Antalya Limanı'na bırakıldı.

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