Yangında mahsur kalan 8 kişi, merdivenle balkonlardan alınarak kurtarıldı

ANTALYA'dabir binanın elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle 2 ve 3'üncü katlarda mahsur kalan 8 kişi, itfaiye merdiveni ile balkondan alınarak kurtarıldı.

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın elektrik panosunda, dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, bir anda büyüdü. Plastik aksamların da yanmasıyla oluşan yoğun dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının dış kapı önünde olması nedeniyle binanın içini duman kapladı. 2 ve 3'üncü katlarda oturanlar, yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayınca büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, mahsur kalanlar evlerin balkonuna çıkarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri, merdivenleriyle 2 ve 3'ncü katlardaki 8 kişiyi sepete alarak kurtardı. Kurtarılanlar, soğuktan üşüyen çocuklarını battaniye ile sararak ısıtmaya çalıştı. Yangın kısa sürede itfaiye tarafından söndürülürken, binada hasar meydana geldi.