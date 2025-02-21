Tiyatro oyunuyla kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkati çektiler

Kumluca Belediye Tiyatrosu ve Kumluca Gençlik Merkezi Drama Atölyesi öğrencileri, kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında "Yaklaşma KADES'im var" adlı oyunu sahneledi.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü'nün katkısıyla hazırlanan oyun, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Oyunda, KADES uygulaması ve Alo 183 şiddetle mücadele hattının faaliyetleri hakkında bilgiler de verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel bir saldırı olmadığını, toplumu derinden yaralayan vicdan dışı bir davranış olduğunu söyledi.

Avcıoğlu, "Bu oyunda ortaya konulduğu gibi devletimiz, şiddet gören kadınlarımızın ve çocuklarımızın en küçük bir uyarısıyla her zaman yanındadır. Umarım ülkemizdeki bu tür olayları sadece sanat sahnelerinde görürüz. Hep birlikte sesimizi yükseltmeli, farkındalık yaratmalı ve güçlü bir duruş sergilemeliyiz." dedi.