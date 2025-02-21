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        Türkiye'de 2024'te 19 hava aracı kazası oldu

        TÜRKİYE'de geçen yıl 19 hava aracı kazasında 16 kişi yaşamını yitirdi, 478 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:40
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        Türkiye'de 2024'te 19 hava aracı kazası oldu
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        TÜRKİYE'de geçen yıl 19 hava aracı kazasında 16 kişi yaşamını yitirdi, 478 kişi kurtarıldı. Türkiye'de son 9 yılda en fazla hava aracı kazası, 2024'te meydana geldi.

        Dünyada 2024 yılı, havacılık sektöründe uçak kazalarında artış yaşanan dönem olarak dikkati çekti. 2024'ün en büyük havacılık olaylarından Güney Kore, Brezilya, Kazakistan, Nepal, Malavi, Tayland, İran, Kanada, Japonya ve Singapur'daki kırımlarda ölü sayısı 282 olarak kayda geçti. Türkiye'de de geçen yıl hava aracı kazalarında artış yaşandı. Geçen yıl 24 Kasım'da Antalya Havalimanı pistine inişi sırasında uçakta çıkan yangın sonrası 95 yolcu tahliye edildi. 9 Aralık'ta Isparta'da eğitim uçuşundaki 2 askeri helikopterin pervanelerinin teması sonrası birinin düşmesi ile aralarında tuğgeneralin de bulunduğu 6 asker şehit oldu. Bursa'da da 23 Eylül'de özel bir şirkete ait eğitim uçağının düşmesiyle 2 pilot hayatını kaybetti.

        9 YILDAKİ 87 KAZADA 86 KİŞİ ÖLDÜ

        Türkiye'de 2016-2024 yıllarındaki 87 hava aracı kazasında 86 kişi yaşamını yitirdi. 9 yılda meydana gelen hava aracı kırımı, pistten çıkma, yangın gibi olaylarda 745 kişi kurtarıldı, 39 kişi yaralandı. Bu dönemde hava aracı kazasının en fazla yaşandığı yıl 2024 oldu. 2024'teki 19 hava aracı kazasında 478 kişi kurtarıldı, 16 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        2016-2024 YILLARINDA KAZA VE OLAY SAYISI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Merkezi verilerine göre; hava aracı kazalarında kurtarılan kişi sayılarına, hava aracı kırımı yaşanmamış olmakla pistten çıkma, yangın gibi olaylarda uçaktan tahliye edilen yolcu sayıları da yer aldı. Merkezin 2016-2024 yıllarında kaza ve olay sayısı şöyle:

        "2024'teki 19 hava aracı kazasında 478 kişi kurtarıldı, 16 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 2023'teki 8 hava aracı kazasında 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu. 2022'deki 17 hava aracı kazasında 17 kişi kurtarıldı, 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 2021'deki 10 hava aracı kazasında 13 kişi kurtarıldı, 20 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 2020'deki 10 hava aracı kazasında 191 kişi kurtarıldı, 11 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 2019'daki 6 hava aracı kazasında 3 kişi kurtarıldı, 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 2018'deki 8 hava aracı kazasında 3 kişi kurtarıldı, 19 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 2017'deki 8 hava aracı kazasında 32 kişi kurtarıldı, 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 2016'daki 1 hava aracı kazasında 1 kişi yaralandı."

        2025'te dünya genelinde hava aracı kazaları devam etti. Bu yıl ABD, Brezilya, Kanada, Güney Sudan, Brezilya'da hava aracı kazası yaşandı. Türkiye'de de eğitim uçağı Denizli'de tarlaya zorunlu iniş yapıp ters döndü. Bursa'da pistten çıkan eğitim uçağı kırıma uğradı.

        TÜRKİYE'DE GEÇMİŞTE ÖLÜMLE SONUÇLANAN BÜYÜK KAZALAR

        Türkiye'de ölümle sonuçlanan ve hafızalarda kalan uçak kazalarından bazıları şunlar:

        "Ankara semalarında 1 Şubat 1963'te çarpışan iki uçağın Ulus'a düşmesiyle 104 kişi öldü. 26 Ocak 1974'te İzmir'den kalkışı sırasında pistin 100 metre uzağında yere çakılan uçakta 66 kişi öldü. 19 Eylül 1976'da İstanbul- Antalya seferini yapan uçağın Toros Dağları'na çarpmasıyla 154 kişi öldü. 29 Aralık 1994'te Van'da Kale Tepesi'ne çarpan uçakta 57 kişi öldü. 8 Ocak 2003'te Diyarbakır uçağının iniş sırasında piste çakılması sonucu 75 kişi, Trabzon'da dağa çakılan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçaktaki 62 asker, 13 mürettebat öldü. 2007'de Isparta'da düşen uçakta 57 kişi yaşamını yitirdi. 2018'de Trabzon'da pistten çıkan uçağın denize metreler kala durmasıyla 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat tahliye edildi. 14 Ağustos 2021'de Kahramanmaraş yangınına müdahale eden söndürme uçağının dağa çarpmasıyla 8 kişi öldü."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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