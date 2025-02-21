Türkiye'de 2024'te 19 hava aracı kazası oldu

TÜRKİYE'de geçen yıl 19 hava aracı kazasında 16 kişi yaşamını yitirdi, 478 kişi kurtarıldı. Türkiye'de son 9 yılda en fazla hava aracı kazası, 2024'te meydana geldi.

Dünyada 2024 yılı, havacılık sektöründe uçak kazalarında artış yaşanan dönem olarak dikkati çekti. 2024'ün en büyük havacılık olaylarından Güney Kore, Brezilya, Kazakistan, Nepal, Malavi, Tayland, İran, Kanada, Japonya ve Singapur'daki kırımlarda ölü sayısı 282 olarak kayda geçti. Türkiye'de de geçen yıl hava aracı kazalarında artış yaşandı. Geçen yıl 24 Kasım'da Antalya Havalimanı pistine inişi sırasında uçakta çıkan yangın sonrası 95 yolcu tahliye edildi. 9 Aralık'ta Isparta'da eğitim uçuşundaki 2 askeri helikopterin pervanelerinin teması sonrası birinin düşmesi ile aralarında tuğgeneralin de bulunduğu 6 asker şehit oldu. Bursa'da da 23 Eylül'de özel bir şirkete ait eğitim uçağının düşmesiyle 2 pilot hayatını kaybetti.

9 YILDAKİ 87 KAZADA 86 KİŞİ ÖLDÜ

Türkiye'de 2016-2024 yıllarındaki 87 hava aracı kazasında 86 kişi yaşamını yitirdi. 9 yılda meydana gelen hava aracı kırımı, pistten çıkma, yangın gibi olaylarda 745 kişi kurtarıldı, 39 kişi yaralandı. Bu dönemde hava aracı kazasının en fazla yaşandığı yıl 2024 oldu. 2024'teki 19 hava aracı kazasında 478 kişi kurtarıldı, 16 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

2016-2024 YILLARINDA KAZA VE OLAY SAYISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Merkezi verilerine göre; hava aracı kazalarında kurtarılan kişi sayılarına, hava aracı kırımı yaşanmamış olmakla pistten çıkma, yangın gibi olaylarda uçaktan tahliye edilen yolcu sayıları da yer aldı. Merkezin 2016-2024 yıllarında kaza ve olay sayısı şöyle:

"2024'teki 19 hava aracı kazasında 478 kişi kurtarıldı, 16 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 2023'teki 8 hava aracı kazasında 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu. 2022'deki 17 hava aracı kazasında 17 kişi kurtarıldı, 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 2021'deki 10 hava aracı kazasında 13 kişi kurtarıldı, 20 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 2020'deki 10 hava aracı kazasında 191 kişi kurtarıldı, 11 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 2019'daki 6 hava aracı kazasında 3 kişi kurtarıldı, 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 2018'deki 8 hava aracı kazasında 3 kişi kurtarıldı, 19 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 2017'deki 8 hava aracı kazasında 32 kişi kurtarıldı, 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 2016'daki 1 hava aracı kazasında 1 kişi yaralandı."