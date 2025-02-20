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        Antalya'da çiçekçiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

        Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:43
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        Antalya'da çiçekçiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

        Sanık Şensöz duruşmada, yaşanan olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyledi.

        Eşinin fotoğraflarının sürekli sosyal medyada paylaşıldığını ifade eden Şensöz, "Eşref Yunus, telefonda bana 'Sen sağda solda paylaşıyorsun, biz paylaşınca mı sıkıntı oluyor?' dedi." diye konuştu.

        Müşteki Aysun Yıldırıcı ise sanık Şensöz'ün olaydan önce iki defa motorla evlerinin önüne geldiğini kaydetti.

        Sanığın evlerinin önünde gelerek kendilerini kontrol ettiğini dile getiren Yıldırıcı, "Sanık gece telefonla oğlumu aradı ve 'Sizin boynunuzu koparacağım, sizi mahvedeceğim.' gibi sözler söyledi. Biz alkollü olduğunu düşünüp çok önemsemedik. Kızım fotoğraflar ile ilgili sanıktan özür diledi. Benim oğlum kimseye bir şey yapmazdı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Tanık Hatice Okur da olaydan bir gün önce fotoğraf paylaşımıyla ilgili sanığın eşini aradığını aktardı.

        Eşinin sanıktan özür dilediğini belirten Okur, "Sanık sabah olunca eşimin deposuna gelip, Eşref Yunus ile görüşmek istediğini söylemiş. Bir süre sonra eşim Ali Okur ses duyunca depoya koştu. Ben de o sırada sesleri duydum. Geldiğimde Eşref Yunus yerde kanlar içinde, hareketsiz yatıyordu. Ambulansı aradık. Bu sırada sanık 'Allah belamı versin. Ben ne yaptım' diye bağırıyordu." diye konuştu.

        Müşteki Aysun Yıldırıcı duruşmada fenalaşarak salondan çıkarıldı, sakinleştirildikten sonra tekrar salona alındı.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mart'a erteledi.

        - Olay

        Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024'te Kıvanç Şensöz'ün eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

        Paylaşım nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Şensöz, çiçek deposunda Yıldırıcı'yı darbetmişti. Ağır yaralanan Yıldırıcı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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