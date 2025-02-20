Alanya'da tarihi geçmiş gıda ürünleri sattığı iddia edilen zincir market şubesine yasal işlem başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir zincir marketin şubesi hakkında, son kullanma tarihi geçen ve son kullanma tarihi silinen gıda ürünü sattığı gerekçesiyle işlem başlatıldığı bildirildi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi Hacet Caddesi'nde denetim yaptı.

Denetimler sırasında, bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ve son kullanma tarihi yazıları silinen çok sayıda ürün bulunduğu belirlendi.

Ürünlere el konulurken, market hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada zabıta ekiplerinin zincir marketlerde, fırın, pastane ve restoran gibi işletmelerde denetimlerin aralıksız devam edeceği de vurgulandı.