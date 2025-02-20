Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 214 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, son 72 saatte yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranan, haklarında 1-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 214 hükümlü yakalanarak, adli makamlara teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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