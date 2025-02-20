Antalya'da bir atölye ve depo yandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir atölye ve yakınındaki depo yandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir atölye ve yakınındaki depo yandı.
Yenigöl Mahallesi'nde otel ekipmanları üretimi yapılan bir atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede atölyenin yan tarafında bulunan depoya sıçradı.
Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu atölye ve depo kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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