Antalya'da bir atölye ve depo yandı

Yenigöl Mahallesi'nde otel ekipmanları üretimi yapılan bir atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir atölye ve yakınındaki depo yandı.

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