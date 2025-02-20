Türkiye'de "Yeşil Anahtar"lı tesis sayısı 151'e ulaştı

ZEHRA TEKECİ ESER - Türkiye'de çevreye verdiği zararı en aza indirip yeşil alanları koruduğu, su ve enerji tasarrufu ile atık yönetimi gibi unsurlara dikkat ettiği için "Yeşil Anahtar" ile ödüllendirilen tesis sayısı 151'e yükseldi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yeşil Anahtar Ulusal Koordinatörü Gül İrem Şahin, AA muhabirine, Yeşil Anahtar'ın çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, sürdürülebilir turizmi amaçlayan ve iklim değişikliğinin önlenmesi adına çalışan bir uluslararası sertifikasyon programı olduğunu söyledi.

Programın yaklaşık 80 ülkede uygulandığını belirten Şahin, 6 kategoride oteller ve hosteller, turistik cazibe merkezleri, restoranlar, tatil parkları ve kamp alanları ile konferans merkezlerinin bu sertifikasyona başvurabildiğini kaydetti.

Şahin, tesislerin çevre yönetimi, personel eğitimi, misafirlerin bilinçlendirilmesi, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, yeşil alanların korunması gibi 13 ana başlık altındaki kriterleri yerine getirmeleri durumunda bu sertifikaya sahip olabildiğini dile getirdi.

Sertifikasyon programının 2012'den bu yana Türkiye'de uygulandığını hatırlatan Şahin, "TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen bu programda, 2012'de iki Yeşil Anahtarlı tesis varken, şu anki sayımız 151. 2025 başvurularımız devam ediyor. Bu yıl sayının daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

Şahin, Antalya'da ağırlıklı olmak üzere Türkiye'deki birçok kentteki tesisin Yeşil Anahtar'a sahip olduğunu, bu tesislerden 2'sinin restoran, 2'sinin turistik cazibe merkezi, 147'sinin ise otel ve hostellerden oluştuğunu vurguladı.

- "Uluslararası alanda tanınırlık sağlıyor"

Uluslararası sıralamada Türkiye'nin 13. sırada yer aldığına dikkati çeken Şahin, "Bu sayının ilerleyen yıllarda daha da yukarı gideceğini düşünüyoruz. Şu an sürdürülebilir turizm aktif olarak ilerliyor ve tesisler de gönüllülük esaslı bir program olduğu için faaliyetlerini bu sertifikasyonla taçlandırmak istiyorlar. Ayrıca, uluslararası alanda da tesislere tanınırlık kattığı için Türkiye'de de bu alanda ilerleme olacağını düşünüyorum." diye konuştu.