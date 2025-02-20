Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 1 milyon 10 bin 210 makaron ele geçirildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 milyon 10 bin 210 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 1 milyon 10 bin 210 makaron ele geçirildi
        ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 milyon 10 bin 210 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir iş yerinde arama yapıldı.

        Aramada 1 milyon 10 bin 210 makaron, 10 kilogram nargile tütünü, 45 kilogram kıyılmış tütün, 220 kaçak sigara, 55 elektronik sigara, 97 ısıtılmış tütün mamulü ve 250 kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"

        Benzer Haberler

        Antalya'da horoz dövüştüren 14 kişiye 129 bin 458 lira ceza kesildi
        Antalya'da horoz dövüştüren 14 kişiye 129 bin 458 lira ceza kesildi
        Antalya'da siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi
        Antalya'da siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi
        Türkiye'de "Yeşil Anahtar"lı tesis sayısı 151'e ulaştı
        Türkiye'de "Yeşil Anahtar"lı tesis sayısı 151'e ulaştı
        Türk somonundan sonra "Türk havyarı" da dünya piyasasında olacak
        Türk somonundan sonra "Türk havyarı" da dünya piyasasında olacak
        Gastronomi sektörü, Antalya'da buluşacak
        Gastronomi sektörü, Antalya'da buluşacak
        Hastalığa yenilmedi, atletizmde Türkiye rekoru kırdı
        Hastalığa yenilmedi, atletizmde Türkiye rekoru kırdı