Antalya'da benzin dökerek traktörü kundaklamaya çalışan zanlı kendine de zarar verdi

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlının traktöre döktüğü benzini ateşe vermesi, alevlerin motosikleti ile kendine de zarar vermesi yer alıyor.

Montunu çıkararak yanmaktan kurtulan şüpheli, motosikletinin de alevler nedeniyle zarar görmesi üzerine yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktörü benzin dökerek kundaklamaya çalışan zanlının montu ile motosikletinin de alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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