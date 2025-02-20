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        Antalya'da benzin dökerek traktörü kundaklamaya çalışan zanlı kendine de zarar verdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktörü benzin dökerek kundaklamaya çalışan zanlının montu ile motosikletinin de alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:11
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        Antalya'da benzin dökerek traktörü kundaklamaya çalışan zanlı kendine de zarar verdi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktörü benzin dökerek kundaklamaya çalışan zanlının montu ile motosikletinin de alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Motosikleti ile Yeni Mahalle'deki iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, park halindeki traktörü benzin dökerek ateşe verdi.

        Bu sırada zanlı, üzerine dökülen benzin nedeniyle yanmaya başladı.

        Montunu çıkararak yanmaktan kurtulan şüpheli, motosikletinin de alevler nedeniyle zarar görmesi üzerine yaya olarak olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlının traktöre döktüğü benzini ateşe vermesi, alevlerin motosikleti ile kendine de zarar vermesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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