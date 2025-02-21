Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayan Onvo Antalyaspor'da, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun ile babası vefat eden Erdal Rakip'in Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

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