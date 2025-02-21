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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:02
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

        Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayan Onvo Antalyaspor'da, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun ile babası vefat eden Erdal Rakip'in Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

        Öte yandan, geçen haftaki Adana Demirspor maçının devre arasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen teknik direktör Emre Belözoğlu da Kasımpaşa müsabakasında yedek kulübesinde bulunamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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