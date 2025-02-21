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        Ortaokul sonrası aynı liseye geçip, hentbolda 4'üncü kez Türkiye şampiyonu oldular

        ANTALYA'da ortaokulda 3 yıl üst üste hentbolda Türkiye şampiyonu olan kız öğrenci takımı, hep birlikte kayıtlarını yaptırdıkları 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde de Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:50
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        Ortaokul sonrası aynı liseye geçip, hentbolda 4'üncü kez Türkiye şampiyonu oldular
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        ANTALYA'da ortaokulda 3 yıl üst üste hentbolda Türkiye şampiyonu olan kız öğrenci takımı, hep birlikte kayıtlarını yaptırdıkları 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde de Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

        Antalya'da Nadire Konuk- Ali Oğuz Konuk Ortaokulu'nda hentbolda 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan kız takımı oyuncuları, mezun olduktan sonra 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne kaydoldu. Okulun kız hentbol takımı, liselerarası turnuvada da Türkiye şampiyonu oldu. 75'inci Yıl Cumhuriyet Lisesi öğrencisi kızlardan 14'ü 9-A sınıfında, 2'si ise 10-A sınıfında eğitim- öğretim hayatına devam ediyor. Aynı zamanda Kepez Belediyespor Hentbol Takımının da oyuncu olan kızlar, bugüne kadar 6 şampiyonluk kazandı. Dünya Liseler Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımın yeni hedefi ise dünya şampiyonluğu.

        ‘OKULUMUZ İÇİN BÜYÜK MUTLULUK KAYNAĞI’

        Okul Müdürü Mehmet Aydın, Nadire Konuk- Ali Oğuz Konuk Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra 14'ü 9'uncu sınıf, 2'si 10'uncu sınıf öğrencisi kızların tamamını 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne topladıklarını belirterek, “Bu öğrencilerimizi ortaokulda kazanmış oldukları 3 yıl üst üste şampiyonluğun devamı için buraya topladık. Bu başarının devamlılığını sağlamak için antrenörümüz Sertan Sarpaş ile öğrencilerimizi okula topladık, çalışmalarımıza başladık. Gerçekten uzun soluklu, uğraş verici bir çalışmaydı. Sertan hocamızın büyük emekleri ve bizim de katkılarımızla çocuklarımızın Türkiye şampiyonu olacağına inanıyorduk. Nihayetinde de 14 Şubat'ta final maçında Batman Spor Lisesi'ni mağlup ederek şampiyonluğa ulaştık. Tebrik ediyorum 16 evladımızı. Okulumuz için de büyük mutluluk kaynağı oldu, büyük heyecan yaşadık. Tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve veliler bu heyecanı yaşadı. Antalya'ya da bu heyecanı yaşattığımız için çok mutluyuz" dedi.

        ORTAOKULLARIN TÜRKİYE ŞAMPİYONU

        2018 yılında Antalya'ya Muratpaşa Belediyesi hentbol takımı antrenörü olarak gelen ve altyapı için iki okuldan seçmeler yapan U14 milli takımının da başantrenörü Sertan Sarpaş, “Antalya çocuklarına hizmet etmek için iki okuldan seçme yaptım. Seçme sonucunda bu çocuklarla antrenmanlara başladık. Bu çocukları Nadire Konuk Ortaokulu'nda birleştirdik, takımı kurduk ve çalışmalarımızın sonucunda ortaokullar düzeyinde son 3 yılın şampiyonu Nadire Konuk Ortaokulu oldu. Toplamda ise 4 Türkiye şampiyonluğu kazandık. Bu çocuklarımızı lisede de ayırmamamız gerekiyordu. Mehmet Aydın müdürümüzle irtibata geçerek aileler ile bu takımı buraya getirme kararı aldık, bu okulda birleştik" diye konuştu.

        A MİLLİ TAKIMIN İSKELETİ

        Henüz daha lise 1'de iken Türkiye şampiyonluğunu kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sertan Sarpaş, “Hedefimiz Türkiye şampiyonluğuydu ama asıl hedefimiz ISF Dünya Liseler Şampiyonası. Neticede 14'ü lise 1, 2'si lise 2 öğrencimizle Türkiye şampiyonu olmayı başardık. Bu kolay bir şey değil. Şampiyonada lise 3-4'üncü sınıf çocukların olduğu yerde okulumuzu ve Antalya'yı iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bu çocukların uzun süreçte çok daha başarılı olacaklarını, milli takımlarda yer alacaklarını, hatta A milli takımın iskeleti olacaklarını düşünüyorum. Çok özveriyle, uzun zaman taş ve beton zeminlerde çalışmamıza rağmen Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Hem Antalya'yı hem de Türkiye'yi daha iyi şekilde gururlandırmak istiyoruz. Umarım bu hedeflerimize ulaşırız" dedi.

        HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI

        Oyuncularının aynı zamanda Kepez Belediyesi takımı olarak da birinci ligde olduğunu, süper lig için play-off'a kaldıklarını dile getiren Sarpaş, “Altın bir jenerasyon geliyor Antalya adına. Umarım Antalya daha çok sahip çıkar bu jenerasyona. Gerçekten çok özel çocuklar. Şampiyon kelimesinin tam anlamıyla altını dolduruyorlar başarılarıyla. Şu ana kadar toplamda 10 şampiyonluk getirdiler. Bu herkesin kolay kolay ulaşamayacağı önemli bir sayı. Türkiye şampiyonasının ardından bu yılın ikinci yarısında her ülkenin birincilerinin katılacağı dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Liselerarası hentbol şampiyonu olarak Türkiye'yi şampiyonluk koltuğuna oturtmak istiyoruz. Bu hedef için de çok çalıştık. Bakanlık bizi gönderirse ISF'ye, orada da şampiyonluğa ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

        ‘ASLA PES ETMEDİK’

        Takım oyuncularından Ezgi Nisa Özdemir, “İlk hedefimiz tabii ki şampiyon olmaktı ve bunu başardık. Asla pes etmedik, hep çalıştık. Şampiyon olduğumuzda herkes mutlu yüzümüzü görüyor ama kimse hangi şartlarda çalıştığımızı bilmiyor. Turnuva güzel bir şekilde ilerledi ve şampiyon olduk. Lise 1 ağırlıklı bir takım olarak bizim için çok gurur ve mutluluk verici. Daha 3 yılımız var 3 yıl içinde de şampiyon olmayı hedefliyoruz. Takımızla gurur duyuyorum ve mutluyum" dedi.

        Çok güzel ve keyifli bir turnuva yaşadıklarını anlatan Nazlı Kaya, “Tek dezavantajımız rakiplerimizin bizden daha büyük olmasıydı. Ama hiçbir bahane bulmadık, işimize baktık ve turnuvanın sonunda şampiyon olduk. Gerçekten çok iyi oyunculara sahibiz. Gelecekte milli takımda oynayacak birçok oyuncumuz var" diye konuştu.

        Şampiyon olmak için çok çalıştıklarını belirten Deniz Satılmış da “Gerçekten çok istiyorduk. Bunun için çok çabaladık. Yeri geldi okulun bodrum katlarında bile antrenman yaptığımız zamanlar oldu. Şampiyon olmak alışık olduğumuz çok özel ve güzel bir duygu. 9 ve 10'uncu sınıf ağırlıklı liselerde şampiyon olan bir takım yoktu, biz bir ilki başardık. Bunun için çok mutluyuz ve böyle devam edeceğiz" dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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