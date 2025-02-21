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        Seralardaki don ihtimaline karşı çiftçiler uygulama başında nöbet tuttu

        ANTALYA'da don uyarısı üzerine üreticiler, teknolojiyi kullanarak telefonları başında seralarına yerleştirdikleri sistemle sıcaklık ve nem değerini takip etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:20
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        Seralardaki don ihtimaline karşı çiftçiler uygulama başında nöbet tuttu
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        ANTALYA'da don uyarısı üzerine üreticiler, teknolojiyi kullanarak telefonları başında seralarına yerleştirdikleri sistemle sıcaklık ve nem değerini takip etti. Kullandıkları sensörlü sistemin ısı düşünce uyarı vermesi üzerine çiftçiler, seralarına gelip soba yaktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu, “Hava sensörü don olan günlerde çiftçiye uyarı gönderiyor. Her bitkinin nem ve sıcaklık değerleri farklıdır. Sensörleri hibe ettik” dedi.

        Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya için don uyarısı yaptı. Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren kentte özellikle hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfıra yakın olacağının beklenmesi üzerine Aksu, Serik, Kumluca başta olmak üzere serada üretim yapılan ilçelerde çiftçiler geceyi ürünlerinin başında geçirdi. Üreticiler seralarda sobalar yakıp, sıcaklığın 3 derecenin altına düşmemesi için mücadele etti.

        Bazı çiftçiler sıcaklık ve nem değerini termometrelerden takip ederken bazıları ise teknolojiyi kullanarak seralarına yerleştirdikleri sistemle cep telefonu üzerinden seradaki sıcaklık ve nem değerini takip etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle uygulamayı kullanmaya başlayan üreticiler, sistemden memnun olduklarını anlattı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu, üreticilerin sera içerisindeki ısıyı seralarına gelmeden cep telefonlarına indirdikleri uygulama ile yakından takip edebildiklerini söyledi. Aksu, “Hava sensörü don olan günlerde çiftçiye uyarı gönderiyor. Her bitkinin nem ve sıcaklık değerleri farklıdır. Sensörleri hibe ettik. Sistemin alt yapısı hazır ve üreticiler sadece sensör olarak kullanabiliyor" dedi. Sistemi Antalya genelinde 550 üretici kullanıyor.

        8 dekar alanda domates üretimi yapan Nasuh Öztürk ise don olayına karşı serasında kömür sobası yaktı. Telefonuna gelen uyarı ile seraya geldiğini anlatan Öztürk, sistemin kendisine büyük kolaylık sağladığını, serada sobanın yanında sabaha kadar bekleme olayının kendisi için artık tarih olduğunu söyledi. Öztürk, “Derece düşünce uyarı geliyor. Çok büyük rahatlık oldu. Sistem olmadan önce evden gelip serada bekliyorduk. Sürekli seranın çevresinde oluyordum. Eskiden sobanın yanında yatıyorduk serada. Şimdilerde evden görebiliyorum" diye konuştu.

        Domates üreticisi Şatırlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Demir de don olayına karşın seraya gelip soba yaktı. Demir, “Büyük rahatlık sağladı. Serada beklemektense evden kontrol edebiliyoruz. Önceleri yarım saatte bir derece kontrol ederdik. Uyuyamazdık sabaha kadar" dedi.

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