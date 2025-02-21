Antalya'da fotokapana yakalanan 4 avcıya 124 bin 336 lira ceza kesildi

Antalya'nın İbradı ilçesinde yaban hayatını izlemek için yerleştirilen fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya, toplam 124 bin 336 lira para cezası verildi.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefliği ekipleri, Altınbeşik Mağarası ve çevresindeki yaban hayatının korunması için bölgeye yerleştirilen fotokapan görüntülerini inceledi.

Ekipler, bölgede 4 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. Jandarmayla ortaklaşa yürütülen incelemeyle kimlikleri belirlenen 4 kaçak avcıya, toplam 124 bin 336 lira para cezası uygulandı.