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        Antalya'da fotokapana yakalanan 4 avcıya 124 bin 336 lira ceza kesildi

        Antalya'nın İbradı ilçesinde yaban hayatını izlemek için yerleştirilen fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya, toplam 124 bin 336 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:37 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:48
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        Antalya'da fotokapana yakalanan 4 avcıya 124 bin 336 lira ceza kesildi
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        Antalya'nın İbradı ilçesinde yaban hayatını izlemek için yerleştirilen fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya, toplam 124 bin 336 lira para cezası verildi.

        Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefliği ekipleri, Altınbeşik Mağarası ve çevresindeki yaban hayatının korunması için bölgeye yerleştirilen fotokapan görüntülerini inceledi.

        Ekipler, bölgede 4 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. Jandarmayla ortaklaşa yürütülen incelemeyle kimlikleri belirlenen 4 kaçak avcıya, toplam 124 bin 336 lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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