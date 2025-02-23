Antalya'da üreticiler zirai don nöbeti tutuyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, ürünlerini soğuk havadan korumak için seralarda zirai don nöbeti tutmaya başladı.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün don uyarısı nedeniyle üreticiler, zirai dona karşı seralarda tedbir alıyor.

Üreticiler, gece yarısından itibaren seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama yaparak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Gazipaşa ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi'nde üretim yapan Çobanlar Mahallesi Muhtarı Zafer Şahiner, yaptığı açıklamada, domateslerini korumak için don nöbeti tuttuğunu söyledi.

Meteorolojinin uyarısının ardından seralarında soba yakmaya başladıklarını anlatan Şahiner, "Zirai don için nöbet tutuyoruz. Ürünlerimizin zarar görmemesi için sobalarımızı yaktık. Dışarıda hava eksi 2 derece. Biz de sera içinin sıcaklığını dengelemeye çalışıyoruz. Bu günlerde bütün çiftçilerimize Allah kolaylık versin." diye konuştu.

Korubaşı Mahallesi'nde serada üretim yapan Mustafa Yıldız ise yıllar sonra ilk defa Antalya'da sıcaklığın bu şekilde düştüğünü dile getirdi.

Havanın soğumasıyla seralarda tedbir almaya başladıklarını aktaran Yıldız, "Seramızda salatalık ve domates var. Bütün sobalarımızı yaktık. Seralarımızda derecenin düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah emeğimiz boşuna gitmez." dedi.

İlçede patlıcan üretimi yapan Ahmet Koç da nöbete birkaç gün daha devam edeceklerini ve sabah saat 08.00'e kadar nöbet tuttuklarını belirterek, bu zamanlar için tüm çiftçilere kolaylık diledi.