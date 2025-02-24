Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Vergi Haftası Konseri" verecek

Konserde ayrıca G. F. Handel'in "Sarabande" ve C. Nielsen'in "Alaaddin Suit" isimli eserleri de icra edilecek.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 28 Şubat saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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