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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Vergi Haftası Konseri" verecek

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Vergi Haftası Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:39
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Vergi Haftası Konseri" verecek
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Vergi Haftası Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 28 Şubat saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Ünlü İtalyan Orkestra Şefi Alessandro Cedrone'nin yöneteceği konsere, Norveçli viyolonsel sanatçısı Amalie Stalheim solist olarak katılacak.

        Stelheim, besteci Joseph Haydn'ın No. 2 Re Majör viyolonsel konçertosunu sanatseverler için seslendirecek.

        Konserde ayrıca G. F. Handel'in "Sarabande" ve C. Nielsen'in "Alaaddin Suit" isimli eserleri de icra edilecek.

        Konserin biletleri AKM gişesi ve biletinial.com'dan temin edilebilecek.

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