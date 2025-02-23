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        Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşının 3. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

        Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümü dolayısıyla belgesel gösterimi ve fotoğraf sergisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 22:33 Güncelleme: 23.02.2025 - 22:33
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        Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşının 3. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
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        Antalya'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümü dolayısıyla belgesel gösterimi ve fotoğraf sergisi yapıldı.

        Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen program, Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu tarafından organize edildi.

        Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin programın açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

        Ülkeleri için önemli bir dönemden geçildiğini ve bu süreçte dostlarının, tüm dünyanın desteğinin oldukça önemli olduğunu belirten Voronin, şöyle konuştu:

        "Şu an görüyoruz ki diplomatik yollarla barışın sağlanması için çaba gösteriliyor. Bizim için önemli olan, barışın kalıcı ve adil olmasıdır. Bizim için en önemli konu budur, barışın adil ve kalıcı olması şarttır. Kalıcı derken şunu kastediyoruz, 2014'te Rusya'nın Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını işgal ettiğini, Minsk Anlaşmalarını hatırlıyoruz. Bu anlaşmalara rağmen, 2022'de yine Ukrayna'ya karşı savaş açılmasına engel olmadı. Bu nedenle kalıcı dediğimizde, bugünden sonra Rusya askeri anlamda güçlü olup Ukrayna'ya saldırmasın. Bunu engellemek için Ukrayna'nın garantileri olması gerekiyor. Adil derken, barış öyle olmalı ki Ukrayna'nın hiçbir zaman kendi egemenliği sınırlanmamalı. Bütün dünyaca kabul edilen sınırlarımızın ihlal edilmesini hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz."

        Voronin, savaş nedeniyle hasar gören Ukrayna'nın yenilenmesi için desteğe ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı.

        Savaşın üçüncü yıl dönümü olduğunun altını çizen Voronin, "Bugün için daha eski zamanları gösteren bir film seçtik. Bu belgesel Ukrayna'da 2014'te yaşanan olayları anlatıyor. Herkesin bu savaşın 3 sene önce değil aslında 11 sene önce başladığını anlamasını istiyoruz. Önemli olan savaş bittikten sonra ileride hiçbir zaman yeniden başlamaması için engel koymak ki, bir daha ülkemizde savaş çıkmasın." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından, yönetmenliğini Roman Liubyi'nin üstlendiği "Savaş Günlüğü" isimli belgesel film gösterildi.

        Gösterimin ardından katılımcılar, Ukrayna'daki savaş esnasında çekilen 16 fotoğraftan oluşan sergiyi inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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