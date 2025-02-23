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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:24
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GAİNPark

        Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 41 Hwang), Makouta (Dk. 46 Vilhena), Fatih Aksoy (Dk. 46 Enes Keskin), Cordova, Efecan Karaca (Dk. 41 Janvier), Yusuf Özdemir, Sporar

        Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 84 Osman Kaynak), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 45+4 Aksel Aktaş), Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Ozan Demirbağ), Alioui, Yusuf Barası

        Goller: Dk. 33 ve 37 Yusuf Barası (Adana Demirspor), Dk. 63 Arda Okan Kurtulan (Kendi kalesine), Dk. 68 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 90 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 2 Aliti, Dk. 76 Enes Keskin, Dk. 90 Yusuf Özdemir, Dk. 90+6 Lima ve Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 53 Vedat Karakuş, Dk. 68 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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