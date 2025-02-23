Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 41 Hwang), Makouta (Dk. 46 Vilhena), Fatih Aksoy (Dk. 46 Enes Keskin), Cordova, Efecan Karaca (Dk. 41 Janvier), Yusuf Özdemir, Sporar
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 84 Osman Kaynak), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 45+4 Aksel Aktaş), Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Ozan Demirbağ), Alioui, Yusuf Barası
Goller: Dk. 33 ve 37 Yusuf Barası (Adana Demirspor), Dk. 63 Arda Okan Kurtulan (Kendi kalesine), Dk. 68 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 90 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Aliti, Dk. 76 Enes Keskin, Dk. 90 Yusuf Özdemir, Dk. 90+6 Lima ve Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 53 Vedat Karakuş, Dk. 68 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor)
ANTALYA
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