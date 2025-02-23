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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:07
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GAİNPark

        Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 41 Hwang), Makouta, Fatih Aksoy, Cordova, Efecan Karaca (Dk. 41 Janvier), Yusuf Özdemir, Sporar

        Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 45+4 Aksel Aktaş), Tayfun Aydoğan, Alioui, Yusuf Barası

        Goller: Dk. 33 ve 37 Yusuf Barası (Adana Demirspor)

        Sarı kart: Dk. 2 Aliti (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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