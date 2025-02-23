Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 41 Hwang), Makouta, Fatih Aksoy, Cordova, Efecan Karaca (Dk. 41 Janvier), Yusuf Özdemir, Sporar
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 45+4 Aksel Aktaş), Tayfun Aydoğan, Alioui, Yusuf Barası
Goller: Dk. 33 ve 37 Yusuf Barası (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 2 Aliti (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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