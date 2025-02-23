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        Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, üreten kadınlara destek oluyor

        Muratpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:44
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        Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, üreten kadınlara destek oluyor
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        Muratpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların el emeğiyle ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda açılan mağazada, erişteden reçele, pekmezden sirkeye kadar birçok doğal lezzet ile el işi hediyelik eşya satışa sunuluyor.

        Vatandaşlar tarafından yoğun talep gören mağazada, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artışla 1895 ürün satıldı. Bu satışlardan 343 bin 190 lira gelir elde edildi.

        Mağaza, hem kadın üreticilere ekonomik destek sağlıyor hem de yerel üretimin güçlenmesine katkıda bulunuyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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