Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, üreten kadınlara destek oluyor

Muratpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların el emeğiyle ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda açılan mağazada, erişteden reçele, pekmezden sirkeye kadar birçok doğal lezzet ile el işi hediyelik eşya satışa sunuluyor.

Vatandaşlar tarafından yoğun talep gören mağazada, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artışla 1895 ürün satıldı. Bu satışlardan 343 bin 190 lira gelir elde edildi.

Mağaza, hem kadın üreticilere ekonomik destek sağlıyor hem de yerel üretimin güçlenmesine katkıda bulunuyor.